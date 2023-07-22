ВС России уничтожили группу украинских диверсантов на Купянском направлении
Артиллеристы группировки «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
«В полосе обороны 1-й танковой армии ... уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка», — указал Зыбинский.
Группировка нанесла удар по позициям бригады ВСУ и подразделениям бригады территориальной обороны с помощью самоходных артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30 и противотанковых ракетных комплексов. Противник потерял до взвода живой силы. Кроме того, был уничтожен один пикап.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное, передает «Радиоточка НСН».
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