Аэропорт Читы возобновил работу после ограничений из-за природного пожара
Аэропорт Читы возобновил работу и продолжает принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорт «Кадала» был закрыт с 9 до 11 утра из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю.
Как сообщили в МЧС России, всего в Забайкалье зафиксировано 39 лесных пожаров на более 325 тысячах гектарах. Из-за ветра, сухой и жаркой погоды пламя стремительно распространяется.
Этот пожар начался селе Смоленка Читинского района. По данным МЧС, виновником стал местный житель, который работал с угловой шлифовальной машинкой.
По сведениям федеральной Авиалесоохраны, за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 13 тысяч гектаров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru