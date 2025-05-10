Аэропорт Читы возобновил работу после ограничений из-за природного пожара

Аэропорт Читы возобновил работу и продолжает принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Волне лесных пожаров в Забайкалье предрекли спад через две недели

Аэропорт «Кадала» был закрыт с 9 до 11 утра из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю.

Как сообщили в МЧС России, всего в Забайкалье зафиксировано 39 лесных пожаров на более 325 тысячах гектарах. Из-за ветра, сухой и жаркой погоды пламя стремительно распространяется.

Этот пожар начался селе Смоленка Читинского района. По данным МЧС, виновником стал местный житель, который работал с угловой шлифовальной машинкой.

По сведениям федеральной Авиалесоохраны, за сутки площадь пожаров увеличилась почти на 13 тысяч гектаров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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