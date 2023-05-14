Владимир Зеленский собирался подорвать трубопровод «Дружба»
Глава Украины Владимир Зеленский хотел организовать подрыв российского трубопровода, по которому нефть поступает из Российской Федерации в Венгрию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой секретные документы Пентагона, оказавшиеся в Сети.
В них есть личная переписка Зеленского с военным командованием. Хотя Киев обещал не использовать западное вооружение для ударов по территории России, президент Украины планировал с его помощью поражать цели на российской территории, в том числе применяя ракеты дальнего радиуса действия, пишет Газета.ru.
«За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении... бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО», — цитирует публикацию RT.
Владимир Зеленский также намеревался «оккупировать российские села», чтобы «получить влияние на Москву».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не может атаковать территорию России с помощью поставленного западными странами оружия. Об этом сообщает NTV.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru