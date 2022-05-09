ВКС России уничтожили на Украине оружие из США
Воздушно-космические силы РФ уничтожили на железнодорожной станции Соль вооружение и военную технику, которая прибыла на Украину из США и стран Запада.
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, для этого были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.
Оружие уничтожено в районе населенного пункта Соледар. Также был ликвидирован личный состав подразделений резерва ВСУ.
Ранее российские ракетчики и артиллерия уничтожили две установки зенитного комплекса С-300 в Харьковской области.
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