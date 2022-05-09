ВКС России уничтожили на Украине оружие из США

Воздушно-космические силы РФ уничтожили на железнодорожной станции Соль вооружение и военную технику, которая прибыла на Украину из США и стран Запада.

ВКС РФ вывели из строя РЛС США

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, для этого были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Оружие уничтожено в районе населенного пункта Соледар. Также был ликвидирован личный состав подразделений резерва ВСУ.

Ранее российские ракетчики и артиллерия уничтожили две установки зенитного комплекса С-300 в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ОружиеУкраинаВКС РФ
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