ВКС России уничтожили на Украине оружие из США

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, для этого были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Оружие уничтожено в районе населенного пункта Соледар. Также был ликвидирован личный состав подразделений резерва ВСУ.

Ранее российские ракетчики и артиллерия уничтожили две установки зенитного комплекса С-300 в Харьковской области.

