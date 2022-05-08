Минобороны РФ: Уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы и узел связи военного аэродрома Червоноглинское, рассказал на утреннем брифинге 8 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома "Червоноглинское" в районе населенного пункта Арциз», - уточнил Конашенков.
Также, заявил официальный представитель военного ведомства, уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241.
Российские ракетчики и артиллерия уничтожили две установки зенитного комплекса С-300 в Харьковской области. Кроме того, на их счеты 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.
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