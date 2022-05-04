ВКС РФ вывели из строя РЛС США
Воздушно-космические силы России сбили украинскую ракету «Точка У» с помощью авиационных ракет и вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщают «Известия».
«Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
Тем временем, Вооружённые силы РФ и силы Донецкой народной республики открыли огонь по находящимся на «Азовстали» украинским войскам и боевикам нацбатальона «Азов» (против бойцов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело).
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