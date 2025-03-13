ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
Более 70 беспилотников ВСУ нейтрализовали над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«C 20.00 мск 12 марта до 06.36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77... беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении ведомства.
Так, 30 дронов сбили в Брянской области, 25 – в Калужской, по шесть – в Курской и Воронежской областях, еще по пять – в Ростовской и Белгородской.
Ранее стало известно, что из-за падения БПЛА в хуторе Калининский Шолоховского района Ростовской области произошел пожар на территории промышленного объекта, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
- Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки
- СМИ: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS
- Кремль прокомментировал намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года
- СМИ: За атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция
- Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- СМИ: Украина потеряла все переданные танки Strv
- Предвестник непростых событий: В марте россиян ждет кровавая луна
- В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
- Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru