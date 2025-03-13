ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников

Более 70 беспилотников ВСУ нейтрализовали над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«C 20.00 мск 12 марта до 06.36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77... беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении ведомства.

Так, 30 дронов сбили в Брянской области, 25 – в Калужской, по шесть – в Курской и Воронежской областях, еще по пять – в Ростовской и Белгородской.

Ранее стало известно, что из-за падения БПЛА в хуторе Калининский Шолоховского района Ростовской области произошел пожар на территории промышленного объекта, пишет 360.ru.

