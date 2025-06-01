Верховная Рада: Зеленского не нужно оповещать о новом раунде переговоров с Россией
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук прокомментировал в Telegram слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он якобы не знает, что будет обсуждаться в ходе переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
«Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?» — написал парламентарий.
До этого Зеленский заявил, что не знает, чему будет посвящены предстоящие переговоры в Турции, которые должны пройти 2 июня. Он указал, что не в курсе позиции России.
Ранее стало известно, что Украина не стала менять состав делегации на переговорах в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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