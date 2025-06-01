Верховная Рада: Зеленского не нужно оповещать о новом раунде переговоров с Россией

«Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?» — написал парламентарий.

До этого Зеленский заявил, что не знает, чему будет посвящены предстоящие переговоры в Турции, которые должны пройти 2 июня. Он указал, что не в курсе позиции России.

Ранее стало известно, что Украина не стала менять состав делегации на переговорах в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

