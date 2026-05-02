В России разрешат пересадку нервов и фрагментов костей
Спинной мозг, нервы, а также кости и их фрагменты включат в список объектов, разрешенных к трансплантации в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава.
Изменения внесены в перечень объектов трансплантации, они вступят в силу с 1 сентября.
Согласно документу, станут разрешены для пересадки нервы, спинной мозг и его фрагменты, кости и их фрагменты. При этом из перечня объектов трансплантации исключили кости свода черепа и нижнюю челюсть.
Ранее Минздрав добавил три лекарственных препарата в перечень средств для медицинского применения, которые подлежат предметно-количественному учету.
