В России разрешат пересадку нервов и фрагментов костей

Спинной мозг, нервы, а также кости и их фрагменты включат в список объектов, разрешенных к трансплантации в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава.

Изменения внесены в перечень объектов трансплантации, они вступят в силу с 1 сентября.

Согласно документу, станут разрешены для пересадки нервы, спинной мозг и его фрагменты, кости и их фрагменты. При этом из перечня объектов трансплантации исключили кости свода черепа и нижнюю челюсть.

Ранее Минздрав добавил три лекарственных препарата в перечень средств для медицинского применения, которые подлежат предметно-количественному учету.

