Собянин: Сбиты два летевших на Москву БПЛА

Два беспилотника, следовавших в сторону Москвы, ликвидированы силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

Силы ПВО за девять часов сбили над Россией 100 беспилотников ВСУ

Градоначальник отчитался об уничтожении БПЛА в 02.06 и 03.11 мск.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - указал Собянин.

Ранее украинский беспилотник атаковал Рыльский район Курской области, в результате удара была уничтожена вышка цифрового телерадиовещания.

ФОТО: РИА Новости
