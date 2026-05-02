Собянин: Сбиты два летевших на Москву БПЛА
2 мая 202603:25
Юлия Савченко
Два беспилотника, следовавших в сторону Москвы, ликвидированы силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».
Градоначальник отчитался об уничтожении БПЛА в 02.06 и 03.11 мск.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - указал Собянин.
Ранее украинский беспилотник атаковал Рыльский район Курской области, в результате удара была уничтожена вышка цифрового телерадиовещания.
Горячие новости
- Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты
- В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область
- В Мексике в аварии погибли 11 человек
- Собянин: Сбиты два летевших на Москву БПЛА
- Рособрнадзор назвал самый короткий по времени проведения экзамен ЕГЭ
- В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
- В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца
- Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану
- В Новосибирской области произошел пожар в ТЦ на площади 5 тысяч «квадратов»
- США выведут из Германии пять тысяч военнослужащих в срок до года