Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»
Россия готова к диалогу с Германией в связи с расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.
«Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий», - указал дипломат.
Как отметил Нечаев, до сих пор Берлин игнорировал запросы Москвы о правовой помощи и предложения о расследовании ЧП. Немецкое следствие не смогло особо продвинуться за последние годы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал однозначно назвать тех, кто стоит за подрывами «Северных потоков».
