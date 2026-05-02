Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»

Россия готова к диалогу с Германией в связи с расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.



«Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий», - указал дипломат.

Как отметил Нечаев, до сих пор Берлин игнорировал запросы Москвы о правовой помощи и предложения о расследовании ЧП. Немецкое следствие не смогло особо продвинуться за последние годы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал однозначно назвать тех, кто стоит за подрывами «Северных потоков».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2ГерманияРоссияПосол

Горячие новости

Все новости

партнеры