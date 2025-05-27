Лавров опроверг информацию о желании США поменять переговорщика в делегации РФ

Информация о том, что США якобы хотят поменять переговорщика в российской делегации, не соответствует действительности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мединский заявил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров с Украиной

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом он отметил, что в настоящее время Москва и Вашингтон «нормально общаются».

«И если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», - заключил Лавров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон якобы недоволен жёсткой линией поведения главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, и хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых встречах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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