Рособрнадзор назвал самый короткий по времени проведения экзамен ЕГЭ

Самым коротким по времени проведения Единым государственным экзаменом стал устный экзамен по китайскому языку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Рособрнадзора.

Согласно документу, на устный экзамен по китайскому выделяют 14 минут, на аналогичные испытания по другим иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) - 17 минут.

При этом ЕГЭ по математике (базовый уровень), географии, китайскому (письменному) занимает 3 часа, по математике (профильный уровень), биологии, информатике, литературе, физике - 3 часа 55 минут. На экзамены по русскому языку, истории, обществознанию, химии выделяют 3 часа 30 минут, письменные иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - 3 часа 10 минут.

Продолжительность ЕГЭ увеличивается для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед ЕГЭ в 2026 году. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым или их вещам.

