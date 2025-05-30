Украина не стала менять состав делегации на переговорах в Стамбуле

В ходе брифинга он указал, что если Россия не будет менять свою делегацию, то и состав украинской останется тем же, что и на первом саммите 16 мая.

«Это логично», - заключил Тихий.

Он также добавил, что представители Украины сосредоточатся на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна, сообщает «Свободная пресса».

