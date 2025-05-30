Украина не стала менять состав делегации на переговорах в Стамбуле
Украина не стала менять состав своей делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.
В ходе брифинга он указал, что если Россия не будет менять свою делегацию, то и состав украинской останется тем же, что и на первом саммите 16 мая.
«Это логично», - заключил Тихий.
Он также добавил, что представители Украины сосредоточатся на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru