Украина не стала менять состав делегации на переговорах в Стамбуле

Украина не стала менять состав своей делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

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В ходе брифинга он указал, что если Россия не будет менять свою делегацию, то и состав украинской останется тем же, что и на первом саммите 16 мая.

«Это логично», - заключил Тихий.

Он также добавил, что представители Украины сосредоточатся на вопросе «полного и безусловного прекращения огня».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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