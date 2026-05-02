В Мексике в аварии погибли 11 человек

Как минимум 11 человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в муниципалитете Аматлан-де-Каньяс штата Наярит на западе Мексики. Об этом сообщила газета Milenio.

По данным издания, водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус вылетел с дороги и перевернулся. В нем находились пассажиры-жители штата Халиско, которые направлялись на отдых в природный парк «Эль-Манто».

Генеральная прокуратура региона заявила, что после ЧП шесть человек погибли на месте инцидента, еще пять - в больницах. Также сообщается о 16 пострадавших.

Ранее в Мексике два работника посольства США - директор и сотрудник следственного управления диппредставительства при штате Чиуауа - погибли при неназванном происшествии.

