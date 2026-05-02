В Мексике в аварии погибли 11 человек
Как минимум 11 человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в муниципалитете Аматлан-де-Каньяс штата Наярит на западе Мексики. Об этом сообщила газета Milenio.
По данным издания, водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус вылетел с дороги и перевернулся. В нем находились пассажиры-жители штата Халиско, которые направлялись на отдых в природный парк «Эль-Манто».
Генеральная прокуратура региона заявила, что после ЧП шесть человек погибли на месте инцидента, еще пять - в больницах. Также сообщается о 16 пострадавших.
Ранее в Мексике два работника посольства США - директор и сотрудник следственного управления диппредставительства при штате Чиуауа - погибли при неназванном происшествии.
Горячие новости
- Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты
- В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область
- В Мексике в аварии погибли 11 человек
- Собянин: Сбиты два летевших на Москву БПЛА
- Рособрнадзор назвал самый короткий по времени проведения экзамен ЕГЭ
- В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
- В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца
- Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану
- В Новосибирской области произошел пожар в ТЦ на площади 5 тысяч «квадратов»
- США выведут из Германии пять тысяч военнослужащих в срок до года