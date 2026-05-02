Уничтожены еще три дрона, летевших на Москву
2 мая 202605:50
Юлия Савченко
Еще три беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены военными. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник около 04.03 мск сообщил, что на подлете к столице ликвидировали два БПЛА. Позднее стало известно об отражении атаки еще одного дрона.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин на платформе «Макс».
Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух летевших на город БПЛА.
