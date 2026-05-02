Уничтожены еще три дрона, летевших на Москву

Еще три беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены военными. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник около 04.03 мск сообщил, что на подлете к столице ликвидировали два БПЛА. Позднее стало известно об отражении атаки еще одного дрона.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин на платформе «Макс».

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух летевших на город БПЛА.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
