Россия стала страной с самой низкой безработицей в G20 в 2026 году

Наиболее низкая безработица среди государств Группы двадцати на конец первого квартала зарегистрирована в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Доля безработных в РФ на конец марта составляла 2,2%. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира. За Россией следует Мексика, где зафиксирована безработица на уровне 2,4%. Третье место в списке делят Япония и Южная Корея с долей незанятого населения в 2,7%.

Отмечается, что двузначная доля безработных зафиксирована в Южной Африке - 31,4%. Также высокой оказалась безработица в Турции (8,1%) и во Франции (7,7%).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

