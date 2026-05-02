В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область
Страны НАТО отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов в интервью РИА Новости.
«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе», - отметил дипломат.
По словам Булатова, на Западе предприняли шаги по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона при дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией. Соответствующие сценарии отрабатываются в рамках военных учений Североатлантического альянса.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в рамках военного присутствия НАТО коалиция Объединенных экспедиционных сил отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.
