В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область

Страны НАТО отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов в интервью РИА Новости.

«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе», - отметил дипломат.

По словам Булатова, на Западе предприняли шаги по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона при дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией. Соответствующие сценарии отрабатываются в рамках военных учений Североатлантического альянса.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в рамках военного присутствия НАТО коалиция Объединенных экспедиционных сил отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.

