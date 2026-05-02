Юрист Хаминский посоветовал хранить наличные в банковской ячейке
Наличные деньги безопаснее всего хранить в банковских ячейках. Об этом заявил юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, ограничений на сумму наличных дома нет, но сбережения лучше не хранить «под подушкой» из-за рисков кражи и пожара.
«Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — посоветовал Хаминский.
По словам юриста, полностью отказываться от безналичных платежей не нужно, так как карты и переводы быстрее и безопаснее для повседневных трат. Хаминский назвал наличные деньги резервным вариантом на случай непредвиденных ситуаций, их объем должен быть разумным.
Между тем зампредседателя правления и финансовый директор «Сбербанка» Тарас Скворцов сообщил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные. По его словам, доля безналичных операций перестала расти.
Горячие новости
- Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты
- В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область
- В Мексике в аварии погибли 11 человек
- Собянин: Сбиты два летевших на Москву БПЛА
- Рособрнадзор назвал самый короткий по времени проведения экзамен ЕГЭ
- В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
- В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца
- Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану
- В Новосибирской области произошел пожар в ТЦ на площади 5 тысяч «квадратов»