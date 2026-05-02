Юрист Хаминский посоветовал хранить наличные в банковской ячейке

Наличные деньги безопаснее всего хранить в банковских ячейках. Об этом заявил юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, ограничений на сумму наличных дома нет, но сбережения лучше не хранить «под подушкой» из-за рисков кражи и пожара.

«Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — посоветовал Хаминский.

По словам юриста, полностью отказываться от безналичных платежей не нужно, так как карты и переводы быстрее и безопаснее для повседневных трат. Хаминский назвал наличные деньги резервным вариантом на случай непредвиденных ситуаций, их объем должен быть разумным.

Между тем зампредседателя правления и финансовый директор «Сбербанка» Тарас Скворцов сообщил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные. По его словам, доля безналичных операций перестала расти.

