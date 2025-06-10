Мединский: Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери

Также, по его словам, деньги на компенсации уже потрачены «на совершенно другие вещи». «Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — указал Мединский.

Также Мединский предупредил о риске ядерной войны при заморозке конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

