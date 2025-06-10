Мединский: Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери
Киев отказывается принимать тела своих погибших солдат, потому что тяжело признавать такие потери, сообщает RT со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского.
Также, по его словам, деньги на компенсации уже потрачены «на совершенно другие вещи». «Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — указал Мединский.
Также Мединский предупредил о риске ядерной войны при заморозке конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru