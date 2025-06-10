В Краснодарском крае россиянина задержали за подготовку теракта
Гражданина России, который по заданию Киева планировал террористический акт в местах массового скопления людей, задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - россиянин 2003 года рождения, по указанию СБУ он намеревался совершить теракт на территории региона.
«Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики», - отметили в ФСБ.
Известно, что ранее злоумышленник фотографировал военные объекты для спецслужб Украины, а также собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.
Фигурант призвал вину, против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки.
Ранее ФСБ задержала двух мужчин, планировавших диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Москве, напоминает 360.ru.
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