В Краснодарском крае россиянина задержали за подготовку теракта

Гражданина России, который по заданию Киева планировал террористический акт в местах массового скопления людей, задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигурант - россиянин 2003 года рождения, по указанию СБУ он намеревался совершить теракт на территории региона.

«Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики», - отметили в ФСБ.

Известно, что ранее злоумышленник фотографировал военные объекты для спецслужб Украины, а также собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Фигурант призвал вину, против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки.

Ранее ФСБ задержала двух мужчин, планировавших диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Москве, напоминает 360.ru.

