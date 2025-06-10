Британский танк Challenger - «кастрюля», которая не годится для реальных боевых действий, считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».

Как напомнил Чемезов, российские специалисты уже изучили танк Abrams производства США, это «в целом интересная машина», хотя «там взять нечего».

«Хотелось бы еще взглянуть на британский Challenger, скорее из любопытства. Заранее понятно, что это кастрюля, не очень пригодная к реальным боям», - отметил глава «Ростеха».

Чемезов указал, что большинство иностранной техники отличается сложностью конструкции и трудоемким обслуживанием, видно, к чему это приводит, «на примере Украины».

Ранее портал 19FortyFive сообщил, что британский Challenger 3 уступает российскому танку Т-90. Отечественная машина сможет выйти победителем из потенциального конфликта, пишет RT.

