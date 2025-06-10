Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей
Британский танк Challenger - «кастрюля», которая не годится для реальных боевых действий, считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».
Как напомнил Чемезов, российские специалисты уже изучили танк Abrams производства США, это «в целом интересная машина», хотя «там взять нечего».
«Хотелось бы еще взглянуть на британский Challenger, скорее из любопытства. Заранее понятно, что это кастрюля, не очень пригодная к реальным боям», - отметил глава «Ростеха».
Чемезов указал, что большинство иностранной техники отличается сложностью конструкции и трудоемким обслуживанием, видно, к чему это приводит, «на примере Украины».
Ранее портал 19FortyFive сообщил, что британский Challenger 3 уступает российскому танку Т-90. Отечественная машина сможет выйти победителем из потенциального конфликта, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей
- В Гатчинском районе Ленинградской области упал беспилотник
- ЕС создал свою базу киберугроз
- Спрос на книги по истории России вырос на 31% в 2025 году
- В Якутии самолет Ан-2 подал сигнал бедствия
- Хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли
- В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с косулей
- Депутат Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике
- Дуров рассказал, что не пользуется мобильным телефоном
- ПВО уничтожила над территорией России 102 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru