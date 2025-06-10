В Якутии самолет Ан-2 подал сигнал бедствия

Самолет Ан-2 подал сигнал бедствия в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Минэкологии региона, на борту находятся два члена экипажа, а также летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. На поиски Ан-2 направили воздушное судно.

Как отметили в якутской службе спасения, борт пропал у поселка Хандыга. При этом самолет виден на радаре, в ведомстве предположили, что у Ан-2 сломалась рация.

В свою очередь, Росавиация заявила, что у самолета сработал аварийный радиомаяк. На борту находятся пять человек, на поиски самолета вылетел вертолет Ми-8.

Ранее Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области, пострадал пилот, борт получил механические повреждения, пишет 360.ru.

