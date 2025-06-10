Хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли

Игроки клубов «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» устроили драку в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Команды провели игру в ночь на вторник, клуб из Флориды одержал победу со счетом 6:1.

Во время матча в третьем периоды хоккеисты начали массовую драку «пять на пять», затем между игроками продолжались стычки. Команды набрали суммарно 140 минут штрафного времени и 35 удалений.

Пять игроков «Эдмонтона» и три хоккеиста «Флориды» получили дисциплинарные штрафы в 10 минут и досрочно завершили игру.

Между тем клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» опроверг данные о том, что форвард команды Александр Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/26, пишет 360.ru.

