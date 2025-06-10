ЕС создал свою базу киберугроз
Евросоюз создал собственную «базу данных уязвимостей» в сфере кибербезопасности на фоне уменьшения финансирования таких проектов со стороны США. Об этом заявил глава Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар в беседе с Financial Times.
По словам руководителя ENISA, Европа готова участвовать в укреплении мировой системы защиты от уязвимостей.
«Возможно, в Соединенных Штатах произошли некоторые изменения, но пока система работает исправно. Однако, чтобы сделать ее более устойчивой, мы считаем, что должны сыграть свою роль», - указал Лепассаар.
Глава агентства заявил, что ЕС следует «усилить игру» в этой сфере, больше «заботиться о внутреннем дворе» и в то же время укреплять систему управления уязвимостями на планете.
Ранее Евросоюз запланировал углубление партнерства в сфере безопасности с Молдавией и повышение качества взаимодействия со страной в противостоянии в том числе киберугрозам, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru