ЕС создал свою базу киберугроз

Евросоюз создал собственную «базу данных уязвимостей» в сфере кибербезопасности на фоне уменьшения финансирования таких проектов со стороны США. Об этом заявил глава Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар в беседе с Financial Times.

По словам руководителя ENISA, Европа готова участвовать в укреплении мировой системы защиты от уязвимостей.

«Возможно, в Соединенных Штатах произошли некоторые изменения, но пока система работает исправно. Однако, чтобы сделать ее более устойчивой, мы считаем, что должны сыграть свою роль», - указал Лепассаар.

Глава агентства заявил, что ЕС следует «усилить игру» в этой сфере, больше «заботиться о внутреннем дворе» и в то же время укреплять систему управления уязвимостями на планете.

Ранее Евросоюз запланировал углубление партнерства в сфере безопасности с Молдавией и повышение качества взаимодействия со страной в противостоянии в том числе киберугрозам, напоминает 360.ru.

