Депутат Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике

Логотип французского автоконцерна Renault следует приравнять к фашистской символике, если компания начнет производство беспилотников на Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что концерн будет производить на Украине БПЛА. Как отметили в Renault, решения на этот счет пока не принято, пишет Ura.ru.

«Предлагаю в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет... блоком для автоконцерна на работу в России», - указал Шеремет.

По словам парламентария, руководство концерна не может не знать, что состоящий из «военных преступников и нацистов» киевский режим целенаправленно использует дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и убийств мирных жителей.

