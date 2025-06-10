В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с косулей
Автомобиль наехал на косулю и загорелся в городе Славгород в Алтайском крае, погибли три человека. Об этом сообщило управление МВД по региону.
По данным ведомства, водитель авто Lexus допустил наезд на животное и съехал с трассы.
«Произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще один пассажир скончался при доставлении в медучреждение», - указали в МВД.
В результате аварии машина полностью сгорела. Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура края.
Ранее в Краснодарском крае мужчина за рулем Hyundai съехал с дорожного полотна и врезался в столб линии электропередач, авто опрокинулось. Водитель погиб, еще два человека пострадали, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru