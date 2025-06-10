Спрос на книги по истории России вырос на 31% в 2025 году
Спрос на книги по истории России за первые пять месяцев 2025 года вырос на 31% по сравнению с данными за август-декабрь 2024 года, сообщил книжный сервис «Строки» от МТС.
Наибольший интерес к исторической литературе авторы исследования зафиксировали в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии и других регионах.
В пятёрку самых популярных у пользователей сервиса вошли как классические произведения, так и современные. В частности, это «Заброшенные города СССР» от Арсения Котова, две части романа «Богатство» Валентина Пикуля, «Крещение святого Владимира» от историка Сергея Соловьева и «Древняя Русь. От Рюрика до Батыя» военного историка Клима Жукова.
Ранее аналитики розничной сети «Читай-город — Буквоед» выяснили, что в России на 21% выросла популярность книг о психическом здоровье детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru