Спрос на книги по истории России вырос на 31% в 2025 году

Наибольший интерес к исторической литературе авторы исследования зафиксировали в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии и других регионах.

В пятёрку самых популярных у пользователей сервиса вошли как классические произведения, так и современные. В частности, это «Заброшенные города СССР» от Арсения Котова, две части романа «Богатство» Валентина Пикуля, «Крещение святого Владимира» от историка Сергея Соловьева и «Древняя Русь. От Рюрика до Батыя» военного историка Клима Жукова.

Ранее аналитики розничной сети «Читай-город — Буквоед» выяснили, что в России на 21% выросла популярность книг о психическом здоровье детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».