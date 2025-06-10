В Гатчинском районе Ленинградской области упал беспилотник
10 июня 202509:28
Беспилотник рухнул в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба», - написал глава области в своем Telegram-канале.
На месте инцидента работают специалисты.
По данным Минобороны, около 07:00 мск дежурные средства ПВО перехватили над территорией Ленинградской области украинский дрон самолетного типа.
Минувшей ночью над регионом ликвидировали два БПЛА противника, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru