Верховная Рада: украинские войска перешли к обороне
Войска Украины приступили к обороне, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Так он отреагировал на заявление главы государства Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на севере страны. По словам парламентария, армия России «развивается безумными темпами». Он отметил, что «следующий ход будет от России».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Верховной рады перенести выборы президента Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru