Медведев: США раздавят «паука-лицедея» Зеленского

По мнению политика, национальная забава «энтомологов-американцев» — посадить «пауков в банку» и наблюдать, как они «пожирают друг друга».

«Дошла очередь и до жовто-блакитных тварей. Их хозяева тоже разместили в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма. Никто не сомневался, что этим все и кончится ... Теперь эти мелкие ядовитые твари особенно агрессивно жалят и пожирают себе подобных. Выживет, понятное дело, тот, кто наглее, сильнее и толще», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Как отметил зампред российского Совбеза, даже если США поставят на «самого главного паука-лицедея, разжиревшего за счет крови и тел своих соплеменников», в дальнейшем его «раздавят тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог».

«Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (лат. "так проходит мирская слава" — НСН)», — заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский поставил себя в смешное положение, высказавшись о якобы пережитых покушениях. Российский политик также указал, что «мысли иногда материальны», отмечает телеканал «360».

