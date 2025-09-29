Верховная Рада: Украине продолжат мобилизацию даже после войны

«Если кто-то думает, что перемирие - и сразу все процессы вернулись к 2021 году и все будет так же, то точно нет», — сказал он. По его словам, Киеву необходимо держать большую армию — не меньше 800 тыс. военных. Парламентарий отметил, что власти не только продолжат мобилизацию, но и мобилизуют раненых солдат ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

