Орбан заявил, что Трамп помешал его ужину с супругой

Президент США спросил, собирается ли Будапешт отказываться от нефти и газа из России. Это произошло поздно вечером, когда премьер ужинал с женой. Орбан отметил, что собирается действовать в соответствии с национальными интересами, после чего доел лечо и отправился спать.

Ранее Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

