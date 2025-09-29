Орбан заявил, что Трамп помешал его ужину с супругой
29 сентября 202503:01
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время семейного ужина ему позвонил американский лидер Дональд Трамп, сообщают «Известия».
Президент США спросил, собирается ли Будапешт отказываться от нефти и газа из России. Это произошло поздно вечером, когда премьер ужинал с женой. Орбан отметил, что собирается действовать в соответствии с национальными интересами, после чего доел лечо и отправился спать.
Ранее Трамп признал зависимость Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
