Блогер Шарий: ВСУ атаковали Белгород из жилой застройки Харькова

ВСУ вели атаку на Белгород из жилой застройки Харькова, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА

По его словам, огонь велся из РСЗО из черты города. На обнародованных кадрах виден момент запуска ракет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
