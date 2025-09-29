Блогер Шарий: ВСУ атаковали Белгород из жилой застройки Харькова

По его словам, огонь велся из РСЗО из черты города. На обнародованных кадрах виден момент запуска ракет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

