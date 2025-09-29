В Кремле анонсировали крупное выступление Путина
В ближайшие дни у президента России Владимира Путина запланировано крупное выступление, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, о каком именно выступлении и когда оно состоится, будет объявлено дополнительно. «Но неделя будет интересной», — заявил пресс-секретарь главы государства.
Он указал, что в течение недели у российского лидера запланированы многочисленные рабочие встречи в Кремле, а также международные контакты.
Ранее Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
