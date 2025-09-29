Аферисты стали чаще заставлять молодежь работать на них курьерами
В России аферисты стали всё чаще вовлекать молодых людей в преступные схемы, сообщают «Известия».
Они с помощью угроз заставляют их выполнять роль курьеров. Только за одну неделю сентября в Москве было заведено несколько уголовных дел в отношении подростков, которые забирали наличные деньги у жертв мошенников и переводили их на криптокошельки. Их «вербовали», используя индивидуальный подход.
Так, чтобы получить личные данные и код от «Госуслуг» от 19-летнего молодого человека, они представились ему сотрудниками военкомата, а пострадавшей девушке позвонили в день ее рождения якобы из магазина цветов.
Деятельность курьера мошенников предполагает суровые санкции — вплоть до шести лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн рублей.
Ранее в МВД заявили, что Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
