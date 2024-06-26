Песков назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Ранее Палата предварительного производства МУС объявила о выдаче ордеров на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине», пишет 360.ru.

Как напомнил Песков, Россия не признает юрисдикцию МУС, не является членом соответствующего статута и не признает выданные структурой ордера.

«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства [Владимира Путина] и нашего детского омбудсмена [Марии Львовой-Беловой]», — подчеркнул представитель Кремля.

В марте прошлого года МУС выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка «в контексте ситуации в Украине».

