Песков назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Россия считает абсурдными ордера Международного уголовного суда на арест экс-министра обороны, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Ранее Палата предварительного производства МУС объявила о выдаче ордеров на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине», пишет 360.ru.

Как напомнил Песков, Россия не признает юрисдикцию МУС, не является членом соответствующего статута и не признает выданные структурой ордера.

«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства [Владимира Путина] и нашего детского омбудсмена [Марии Львовой-Беловой]», — подчеркнул представитель Кремля.

В марте прошлого года МУС выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка «в контексте ситуации в Украине».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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