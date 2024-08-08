Мексика не будет исполнять ордер МУС в отношении Путина в случае его визита

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика не намерена выполнять ордер Международного уголовного суда, касающийся Владимира Путина, который приглашен на инаугурацию нового президента Мексики.

«Мы не можем этого сделать, это к нам не относится, мы против войн, мы за мир, и в случае войны между Россией и Украиной мы предложили соглашения, чтобы было посредничество», — сказал Лопес Обрадор во время пресс-конференции.

Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Он также отметил, что предложил пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди, папу Римского Франциска и Генерального секретаря ООН, чтобы они могли вместе наладить коммуникацию, достичь соглашения и остановить конфликт для «предотвращения дальнейших страданий людей».

Накануне в блоге посольства Украины в Мексике было опубликовано сообщение, в котором высказывалась надежда, что мексиканские власти будут соблюдать ордер Международного уголовного суда, если российский президент посетит страну. Мексика подписала Римский статут в 2000 году и является его участником, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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