Мексика не будет исполнять ордер МУС в отношении Путина в случае его визита

Он также отметил, что предложил пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди, папу Римского Франциска и Генерального секретаря ООН, чтобы они могли вместе наладить коммуникацию, достичь соглашения и остановить конфликт для «предотвращения дальнейших страданий людей».

Накануне в блоге посольства Украины в Мексике было опубликовано сообщение, в котором высказывалась надежда, что мексиканские власти будут соблюдать ордер Международного уголовного суда, если российский президент посетит страну. Мексика подписала Римский статут в 2000 году и является его участником, передает «Радиоточка НСН».

