Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС
Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, предусматривающий ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Информация об этом появилась в карточке законопроекта, размещенной на официальном сайте украинского парламента.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель — привести положения уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда.
Это позволит обеспечить уголовное преследование за наиболее тяжкие международные преступления, включая геноцид, агрессию, преступления против человечности и военные преступления.
В июле заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила о возобновлении усилий Украины по ратификации Римского статута, планируя завершить процесс к концу года, передает «Радиоточка НСН».
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