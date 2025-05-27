По его словам, если убрать первопричины, то мир возможен за 24 часа. «И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — заявил парламентарий.

Он указал, что пока глава государства находится у власти, никакие мирные инициативы не сработают, так как они не в интересах Зеленского. Дмитрук уверен, что он никогда не уйдет в отставку.

Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

