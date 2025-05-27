Верховная Рада: Основной преградой для достижения мира стал Зеленский

Главной причиной, по которой любое мирное урегулирования вокруг Украины не представляется возможным, стал президент Владимир Зеленский, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира

По его словам, если убрать первопричины, то мир возможен за 24 часа. «И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — заявил парламентарий.

Он указал, что пока глава государства находится у власти, никакие мирные инициативы не сработают, так как они не в интересах Зеленского. Дмитрук уверен, что он никогда не уйдет в отставку.

Ранее журналист Херш заявил, что Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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