Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира
Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле вызвало панику у украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Как утверждает Миронов, после того, как предложение Путина о прямых переговорах прозвучало, Зеленский начал «требовать с перепугу встречи на высшем уровне, понимая, что сейчас она невозможна».
Президент Украины, как считает депутат, не хочет мира, а своими действиями пытается это скрыть.
Председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил НСН, что Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru