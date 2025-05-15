Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира

Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле вызвало панику у украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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Как утверждает Миронов, после того, как предложение Путина о прямых переговорах прозвучало, Зеленский начал «требовать с перепугу встречи на высшем уровне, понимая, что сейчас она невозможна».

Президент Украины, как считает депутат, не хочет мира, а своими действиями пытается это скрыть.

Председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил НСН, что Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле.

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:СтамбулСергей МироновВладимир Зеленский

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