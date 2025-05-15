Как утверждает Миронов, после того, как предложение Путина о прямых переговорах прозвучало, Зеленский начал «требовать с перепугу встречи на высшем уровне, понимая, что сейчас она невозможна».

Президент Украины, как считает депутат, не хочет мира, а своими действиями пытается это скрыть.

Председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил НСН, что Владимир Зеленский сделает все, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле.

