По данным его источников, американская разведка продолжительное время считает Зеленского членом группы политических и военных лидеров Украины, которые «выкачивают» миллионы долларов помощи США и Европы. Перед вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стоит задача донести до европейских союзников Киева требование США воздержаться от новой военной помощи Украине и предоставления ей денег на восстановление, если Зеленский останется у власти.

Зеленского в течение года заменят, и стрельба прекратится, отметил Херш.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

