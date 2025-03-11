Журналист Херш: Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится

Администрация американского лидера Дональда Трампа понимает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта, сообщил на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

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По данным его источников, американская разведка продолжительное время считает Зеленского членом группы политических и военных лидеров Украины, которые «выкачивают» миллионы долларов помощи США и Европы. Перед вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стоит задача донести до европейских союзников Киева требование США воздержаться от новой военной помощи Украине и предоставления ей денег на восстановление, если Зеленский останется у власти.

Зеленского в течение года заменят, и стрельба прекратится, отметил Херш.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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