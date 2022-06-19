Верховная рада одобрила запрет российской музыки и книг

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за запрет российской музыки для трансляций в украинских СМИ и общественных местах. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 19 июня.

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«Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303 (голоса – прим. НСН)», — рассказал он.

Также, по словам депутата, украинский парламент ввел запрет на импорт и распространение книг и иной издательской продукции из РФ, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии и подконтрольных РФ территорий Украины.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде в апреле. Документ предписывал запретить воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ «на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах» на территории Украины до освобождения «оккупированных» территорий и «прекращения агрессии».

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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