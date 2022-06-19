Верховная рада одобрила запрет российской музыки и книг

«Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303 (голоса – прим. НСН)», — рассказал он.

Также, по словам депутата, украинский парламент ввел запрет на импорт и распространение книг и иной издательской продукции из РФ, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии и подконтрольных РФ территорий Украины.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде в апреле. Документ предписывал запретить воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ «на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах» на территории Украины до освобождения «оккупированных» территорий и «прекращения агрессии».

