Верховная рада одобрила запрет российской музыки и книг
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за запрет российской музыки для трансляций в украинских СМИ и общественных местах. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 19 июня.
«Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303 (голоса – прим. НСН)», — рассказал он.
Также, по словам депутата, украинский парламент ввел запрет на импорт и распространение книг и иной издательской продукции из РФ, Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии и подконтрольных РФ территорий Украины.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной раде в апреле. Документ предписывал запретить воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ «на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах» на территории Украины до освобождения «оккупированных» территорий и «прекращения агрессии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- «Очередная дикость». Матвиенко прокомментировала введение Украиной визового режима с РФ
- «Клоун». Глава Мюнхенской конференции высказался о Дмитрии Медведеве
- Военкор «Известий» показал последствия обстрелов Донецка силами ВСУ
- СК возбудит уголовное дело после обстрела курского хутора украинским беспилотником
- Верховная рада одобрила запрет российской музыки и книг
- Санкции и ПО. В России поспорили о качестве российской альтернативы западному софту
- Британский командующий призвал сформировать армию, способную «побеждать Россию в бою»
- Российские военные уничтожили за сутки более 50 генералов ВСУ, установки «Град» и «Бук-М1»
- Мирошник подтвердил сдачу в плен боевоков нацбатальона «Айдар»
- Призрак коммунизма в Евросоюзе? В России посочувствовали Украине из-за возможного распада ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru