В Верховной раде предложили запретить российскую музыку

В парламенте предлагают запретить воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ «на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах» на территории Украины до освобождения «оккупированных» территорий и «прекращения агрессии».

Кроме того, депутаты предложили увеличить квоту на песни на украинском языке в эфире радиостанций и телеканалов: по мнению парламентариев, таких композиций должно быть не менее 50%, пишет РИА ФАН.

