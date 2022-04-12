В Верховной раде предложили запретить российскую музыку
Украинские депутаты предложили запретить российскую музыку на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
В парламенте предлагают запретить воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ «на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах» на территории Украины до освобождения «оккупированных» территорий и «прекращения агрессии».
Кроме того, депутаты предложили увеличить квоту на песни на украинском языке в эфире радиостанций и телеканалов: по мнению парламентариев, таких композиций должно быть не менее 50%, пишет РИА ФАН.
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