Глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны

В результате последних ударов энергосистеме Украины нанесен сильнейший ущерб с начала конфликта, сообщает телеканал ARD со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.

На Украине заявили, что ущерб от ударов по инфраструктуре превышает $1 млрд

По его словам, в результате ударов армии России Украина потеряла электростанции, производящие порядка 8 гигаватт электроэнергии. С начала 2024 года ущерб оказался больше, чем в 2022 и 2023 годах.

Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/drozdenko_au_lo
ТЕГИ:ЭлектроэнергияСпецоперацияУкраина

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