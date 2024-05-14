Глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны
14 мая 202406:01
В результате последних ударов энергосистеме Украины нанесен сильнейший ущерб с начала конфликта, сообщает телеканал ARD со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.
По его словам, в результате ударов армии России Украина потеряла электростанции, производящие порядка 8 гигаватт электроэнергии. С начала 2024 года ущерб оказался больше, чем в 2022 и 2023 годах.
Российские силы бьют по энергетике, готовясь обрушить фронт ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru