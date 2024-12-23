Венгрия: Рождественское перемирие поможет урегулировать кризис на Украине
Предложенное Венгрией рождественское перемирие между Москвой и Киевом могло бы стать подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, «для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня».
Дипломат указал, что это помогло бы спасти жизни «сотен или тысяч людей и подать хороший пример».
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия: Рождественское перемирие поможет урегулировать кризис на Украине
- «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ
- Минздрав: Оптимальный возраст для рождения ребенка у женщины – 18-35 лет
- Погранслужба: Границу Украины за сутки пересекли 150 тысяч человек
- В парламенте Словакии пригрозили Киеву ответными мерами
- Президент Панамы ответил на желание Трампа вернуть канал США
- Трамп намерен создать в США систему ПРО, аналогичную «Железному куполу»
- Фицо заявил о готовности Москвы поставлять газ на Запад
- СМИ: В аэропорту Петербурга пассажиров массово снимают с рейсов
- Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с мазутом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru