Венгрия: Рождественское перемирие поможет урегулировать кризис на Украине

Предложенное Венгрией рождественское перемирие между Москвой и Киевом могло бы стать подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

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По его словам, «для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня».

Дипломат указал, что это помогло бы спасти жизни «сотен или тысяч людей и подать хороший пример».

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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