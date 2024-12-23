Венгрия: Рождественское перемирие поможет урегулировать кризис на Украине

По его словам, «для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня».

Дипломат указал, что это помогло бы спасти жизни «сотен или тысяч людей и подать хороший пример».

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

