Орбан считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество
19 декабря 202401:01
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что предложение о перемирии на Рождество по-прежнему в силе.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен взять ответственность, принимать его или нет.
Ране украинский лидер заявил, что Украина не пустит такие страны, как Венгрия, и таких политиков, как венгерский премьер Виктор Орбан, к процессу урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru