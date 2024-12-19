Орбан считает, что Зеленский должен взять ответственность, принять ли перемирие на Рождество

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что предложение о перемирии на Рождество по-прежнему в силе.

Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен взять ответственность, принимать его или нет.

Ране украинский лидер заявил, что Украина не пустит такие страны, как Венгрия, и таких политиков, как венгерский премьер Виктор Орбан, к процессу урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СпецоперацияПеремириеВладимир ЗеленскийУкраинаВенгрия

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