Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине
Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине, сообщил в эфире телеканала CBS будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
По его словам, существует необходимость прекратить боевые действия на Украине. Так Уолтц отреагировал на слова венгерского премьера о том, что Будапешт предложил Киеву организовать на Рождество прекращение огня и обмен военнопленными с Москвой.
Однако Киев отклонил это предложение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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