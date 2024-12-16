Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине, сообщил в эфире телеканала CBS будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

По его словам, существует необходимость прекратить боевые действия на Украине. Так Уолтц отреагировал на слова венгерского премьера о том, что Будапешт предложил Киеву организовать на Рождество прекращение огня и обмен военнопленными с Москвой.

Однако Киев отклонил это предложение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДональд ТрампСШАВенгрия

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