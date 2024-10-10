СМИ: Украина признала потерю комплекса Patriot в Днепропетровской области
ВСУ лишились зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
По словам Безуглой, это уже не первый уничтоженный российскими войсками в зоне СВО Patriot. В потере техники депутат обвинила генералитет ВСУ, который не может выстроить систему «из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности», а также главкома ВСУ Александра Сырского, с приходом которого, по ее словам, положение в армии лишь ухудшилось.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что российская армия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru