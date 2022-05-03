ВС России уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Российская армия нанесла удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Военные ударили по объекту высокоточными ракетами «Оникс», в результате были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2», ракетным вооружением и боеприпасами из США и Европы.