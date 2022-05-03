ВС России уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы
Российская армия нанесла удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Военные ударили по объекту высокоточными ракетами «Оникс», в результате были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2», ракетным вооружением и боеприпасами из США и Европы.
Кроме того, в течение ночи ВС РФ высокоточными ракетами поразили шесть украинских военных объектов, в том числе пункт управления, склад боеприпасов в районе Слатино, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — добавил Конашенков.
Также российские артиллеристы поразили 54 огневых позиции, 38 опорных пунктов, 195 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и на территории ДНР.
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